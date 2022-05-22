ردا على تهديدات حماس، بن غفير سيدخل الحرم القدسي في يوم القدس الاحد المقبل

وكان زعيم حماس حذر اليوم إسرائيل من مغبة مسيرة الأعلام في البلدة القديمة في القدس الأحد القادم

على خلفية تهديدات قائد حماس إسماعيل هنية الذي نشر تحذيرا ضد إسرائيل من مغبة إقامة "مسيرة الأعلام" والصعود الى الحرم القدسي في يوم القدس، أبلغ النائب ايتمار بن غفير (عوتسماه يهوديت)ضابط الكنيست عن نيته دخول الحرم القدسي الأحد 29 أيار/مايو.

وقال بن غفير :"تهديدات العدو لن تردعنا للوصول إلى المكان الأكثر قداسة للشعب اليهودي، على العكس فقط سنقوى وسنصل لتحقيق سيادة إسرائيل في القدس".

وأضاف بن غفير :"آمل أنه في يوم القدس أن تتخلص إسرائيل من هنية من خلال تصفية مباشرة وترفع علم إسرائيل الى سارية العلم".

جاءت تصريحات بن غفير بعد تهديدات زعيم حماس إسماعيل هنية، الذي "طالب الشعب الفلسطيني أن يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الاقصى" وأضاف في شريط فيديو أن "حماس تتابع كافة النداءات المتجددة في إسرائيل بشأن الاقتحامات للمسجد الأقصى ومسيرة الأعلام" محذرا أن "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية لن يسمح بذلك".