وزارة الخارجية الاسرائيلية تتصدى لمقاطعة باحثين إسرائيليين في مؤتمر دولي في مجال الهندسة المدنية في الاردن

تصدت وزارة الخارجية الاسرائيلية لمقاطعة باحثين إسرائيليين من معهد التخنيون في مؤتمر دولي في مجال الهندسة المدنية الذي عقد الأسبوع الماضي في عمان، ونظمته الجمعية العالمية للهندسة المدنية بالتعاون مع جامعة الزيتونة في الأردن، التي استضافت المؤتمر.

تمت دعوة ثلاثة باحثين من التخنيون لحضور المؤتمر لعرض نتائج أبحاثهم، وقبل افتتاحه بتسعة أيام، تلقى رئيس الوفد الإسرائيلي، البروفيسور رافائيل زاكس، رسالة من الاتحاد العالمي المنظم للمؤتمر تعلن أن الأردنيين لا يريدون للإسرائيليون ان يأتوا بسبب عدم القدرة على ضمان سلامتهم بسبب أحداث الحرم القدسي، وخوف من مظاهرات وأعمال شغب من قبل موظفي الجامعة.

اتصل معهد التخنيون بوزارة الخارجية وأبلغهم بطلب منظم المؤتمر. واهتم قسم نزع الشرعية في وزارة الخارجية، (هو هيئة كانت حتى وقت قريب في وزارة الشؤون الاستراتيجية والتي تم إلغاؤها ودمجها مع وزارة الخارجية) بالاتصال بالقنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، والتي تخضع لسلطة الاتحاد الدولي للهندسة المدنية. وبعد محادثات مع أعضاء نقابيين، أصبح من الواضح لوزارة الخارجية أن القصة لا تتعلق بسلامة الإسرائيليين على الإطلاق، وانها كانت مقاطعة لكل شيء. وقد هدد الرعاة المحليون للمؤتمر الجامعة الأردنية بأنه إذا حضر المشاركون الإسرائيليون المؤتمر فسوف يواصلون دعمهم.

وضغطت وزارة الخارجية والقنصلية في شيكاغو، بالتعاون مع التخنيون ورؤساء الجامعات، على الاتحاد الدولي وطالبت بعدم المساومة حتى الموافقة على المشاركة الفعلية للباحثين الإسرائيليين. في مرحلة ما، اقترح الاتحاد، كحل وسط، أن يشارك باحثون إسرائيليون من خلال الزوم، لكن إسرائيل عارضت ذلك بشدة.

وبعد حملة ضغوط، اتخذ الاتحاد الأمريكي قرارًا مهمًا وسحب حق جامعة الزيتونة في استضافة المؤتمر الذي تم نقله إلى فندق الانتركونتيننتال في عمان. وتحقق تهديد الرعاة وقام البعض بالفعل بإلغاء رعايتهم للمؤتمر. ونتيجة لذلك، قام الاتحاد الأمريكي بتمويل النفقات الناقصة بعد إلغاء الكفالة.

وأخيراً ، وصل الباحثون الإسرائيليون إلى عمان، بينهم اثنان من طلاب الدكتوراه يحملان الجنسية الكولومبية والأردنية، وشاركوا في المؤتمر. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن أحداث المقاطعة مستمرة طوال الوقت وأن قسم نزع الشرعية يكافح بشكل يومي مع مبادرات مماثلة. كما لاحظنا أنه بعد دمج الشعبة مع وزارة الخارجية، تحسن التنسيق مع البعثات الإسرائيلية بشكل كبير، حيث كان هناك تنافس داخلي بين الوزارات خلال فترة وزارة الشؤون الاستراتيجية.