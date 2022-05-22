لأول مرة:محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بالصلاة بصوت مرتفع في الحرم القدسي

استند القاضي في قراره الى تصريحات لوزير الشرطة يعكوف شبتاي

قبلت محكمة الصلح في مدينة القدس اليوم الاستئناف الذي قدمته منظمة يهودية باسم ثلاثة فتيان يهود أدوا صلوات بصوت ٍمرتفع وانحنوا على الأرض أثناء زيارتهم للحرم القدسي الأسبوع الماضي. وإقرت المحكمة أنه لم يتم ارتكاب اية مخالفة، في حين أعلنت أنها ستقوم بالاستئناف على القرار، في حين أكدت الحكومة "أنه لا وجد تغيير" بالوضع الراهن في المسجد الأقصى.

وأمر القاضي بإلغاء ابعاد الفتيان الثلاثة والغاء الشروط المقيدة التي فرضت عليهم وقال :"برأيي لا يمكن القول أن الانحناء ونطق صلاة ’شيماع يسرائيل’هو أمر يمكن تجريمه أو يخالف السلم المدني في المكان".

واقتبس القاضي تصريحات لقائد الشرطة كوبي شبتاي الذي قال إن "الحرم القدسي مفتوح وإن الشرطة الإسرائيلية تتيح لكل من يصل الصلاة في المكان وقال القاضي :"في مثل هذه الظروف، إعلان علني لقائد الشرطة، منه يصدر بوضوح أن كل مواطني الدولة مسموح لهم الصعود الى المكان والصلاة هناك، كما يدعو كل من يرغب بذلك للقيام والحضور للصلاة. سلوك المستأنفين تتوافق مع المطالبات العلنية لقائدة الشرطة والشرطة وبما يتناسب مع الحفاظ على الأماكن المقدسة ولا يمكن الاشتباه بارتكابهم مخالفة جنائية بسبب ذلك".