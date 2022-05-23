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  • الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا ويحجز مدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا ويحجز مدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة في الضفة الغربية

i24NEWS

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جندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022

العثور خلال العملية على بندقيتين ومدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة الحدود "اعتقل 11 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية في الضفة الغربية ليلة الأحد" مشيرا إلى أنه تم "حجز خلال العملية على بندقيتين ومدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة"

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وبحسب ما أوردته صحيفة "جروزاليم بوست" فقد تمت عملية ليلة الأحد ضمن حملة "كاسر الأمواج" في البلدات: نعلين، الزبابدة، رمانة، بيت لقيا تقوع وبلاطة."

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