العثور خلال العملية على بندقيتين ومدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة الحدود "اعتقل 11 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية في الضفة الغربية ليلة الأحد" مشيرا إلى أنه تم "حجز خلال العملية على بندقيتين ومدفع رشاش من طراز كارلو وذخيرة"

وبحسب ما أوردته صحيفة "جروزاليم بوست" فقد تمت عملية ليلة الأحد ضمن حملة "كاسر الأمواج" في البلدات: نعلين، الزبابدة، رمانة، بيت لقيا تقوع وبلاطة."