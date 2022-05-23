العراق: عاصفة ترابية تسبب في إغلاق المدارس وإيقاف الرحلات الجوية

تأجيل الامتحانات النهائية في المدارس والجامعات، وإيقاف الرحلات الجوية في جميع المطارات وحركة تفريغ البواخر

أعلنت الحكومة العراقية، صباح اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أنحاء البلاد، وتأجيل الامتحانات النهائية في المدارس والجامعات، وإيقاف الرحلات الجوية في جميع المطارات وحركة تفريغ البواخر في الموانئ جراء موجة عواصف ترابية خانقة.

وذكرت سلطة الطيران المدني في العراق في بيان: "نود التوضيح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية بسبب العواصف الترابية وصول مدى الرؤية إلى 300 م".

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة يوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

وأعلنت السلطات الصحية العراقية جاهزيتها لاستقبال حالات الاختناق المحتملة جراء الطقس المغبر بعد أن تعرض آلاف الأشخاص للاختناق خلال العاصفة الترابية السابقة "الكوادر الصحية على استعداد تام على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة في الأيام الاعتيادية وأوقات العواصف الترابية والغبار".

وشهدت الأسواق والمحال التجارية إغلاقا هي الأخرى بسبب انعدام مدى الرؤية، على خلفية العواصف الترابية التي وصلت إلى البلاد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما طالبت مديرية المرور أصحاب الشاحنات والسيارات بعدم التنقل بين المحافظات والشوارع.