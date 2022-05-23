إسرائيل: استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء تال غان تسفي

تال"بعد عام في الدور الصعب لرئيس الديوان، طلبت إنهاء مهامي والتحول إلى طرق جديدة. لقد كانت خطوة مهمة

أعلن رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،تال غان تسفي، استقالته، صباح اليوم الإثنين، بعد حوالي أسبوعين من مغادرة مستشاره السياسي شمريت مئير، ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء سبب الإستقالة المفاجئة، لكن نفتالي بينيت قال "كان تل غال أحد ركائز إنجازاتي العامة".

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،"منذ أن دخلت السياسة، كان تال واحدا من الركائز في جانبي في الخدمة العامة في جميع المحطات المختلفة على طول الطريق"وتابع"أريد أن أشكره على سنوات الخدمة العديدة التي رافقني خلالها باحتراف وإخلاص بفاعلية مذهلة وعمل شاق، على مدار الساعة."

ومن جهته قال تال غان تسفي هذا الصباح، في إشارة إلى أن بينيت: "لقد حظيت بامتياز العمل على مدى العقد الماضي مع شخص حقيقي جعل من أولوياتي دائمًا العمل لصالح دولة إسرائيل" وأكد "أشكر رئيس الوزراء على الفرص والتحديات والإجراءات التي شاركت فيها خلال فترة ولايته لمواطني إسرائيل في مجموعة واسعة من القضايا" .

وقال "في نهاية عقد من العمل المشترك والمكثف، وبعد عام في الدور الصعب لرئيس الديوان ، طلبت إنهاء مهامي والتحول إلى طرق جديدة. لقد كانت خطوة مهمة وغير عادية".

وقال مكتب رئيس الوزراء إن تال غان تسفي سيكمل فترة ولايته في الأسابيع المقبلة بعد استكمال المهام الموكلة إليه

وعمل تا عان تسفي (41 عاما )، مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحملات الانتخابية العديدة السابقة، "ولعب دورا حيويا في تشكيل الحكومة الجديدة"

وكانت النائبة ريناوي زعبي قررت أمس الأحد، عدم الاستقالة من الكنيست،بعد اجتماعا موسعا في مقر وزارة الخارجية، استضافه لابيد شارك فيه، بالإضافة إلى ريناوي الزعبي، وحضره الوزير عيساوي فريج من ميرتس، ووزير الماليةمن حزب "يسرائل بيتينو"وسبعة رؤساء من السلطات المحلية العربية المختلفة.