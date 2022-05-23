جامعة بار إيلان الإسرائيلية تفتتح مركزًا متعدد التخصصات لأبحاث الطاقة والبيئة

مركز الطاقة والاستدامة الجديد يضم 55 مجموعة بحثية وسيركز على البحث والتطوير في مجال الطاقة

أعلنت جامعة بار إيلان الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها قامت بفتح مركز متعدد التخصصات للطاقة وللاستدامة والبيئة، وذلك بحضور وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار.

وقالت الوزيرة في حفل إفتتاح المركز: "كما قال دافيد بن غوريون، الأمن هو الطاقة. نحن بحاجة إلى مزيج من أنواع مختلفة من الطاقة، والأزمة في أوروبا تظهر أنه لا يمكننا التخلي عن أي منها في الوقت الحالي"، وأضافت "يجب أن نقود عالم الطاقة، ومعهد مثل الذي افتتح في جامعة بار إيلان هو المكان الذي ستظهر منه النتائج".

ومن جانبه، أكد المدير الإداري لشركة "دورال اينيرجي- تيك فنتشرز"، روي فورمان، "نحن سعداء ومتحمسون للتعاون مع الباحثين في جامعة بار إيلان ، وهم رواد العالم في تطوير تقنيات الطاقة والمناخ في المستقبل".

وأضاف روي فورمان "نحن نواجه عقدًا من الفرص لإحداث تغيير حقيقي في مكافحة أزمة المناخ، ونحن في شركة "دورال" فخورون بأن نكون قوة رائدة في تمويل ودعم الأبحاث التطبيقية التي ستضع إسرائيل في طليعة الحرب على الاحتباس الحراري ".

وأشار بيان الجامعة إلى أن مركز الطاقة والاستدامة الجديد يضم 55 مجموعة بحثية وسيركز على البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة من المراحل الأولى إلى التقنيات النشطة.

وستستثمر جامعة بار إيلان على مدى العقد المقبل مئات الملايين من الدولارات في الأبحاث في المشاريع البيئية في إسرائيل والعالم.