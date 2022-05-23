تقرير: إسرائيل تعلن حالة التأهب في ممثلياتها حول العالم خشية "انتقام إيراني" لمقتل الضابط صياد خدايي

القناة الإسرائيلية(13):"خدايي كان وراء سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية على إسرائيليين في جميع أنحاء العالم

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن "الحكومة قررت رفع حالة التأهب في ممثلياتها حول العالم بعد مقتل ضابط إيراني في طهران يوم أمس". ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن مقتل العقيد حسن صياد خدايي في طهران.

وأشارت القناة الإسرئايلية (12) إلى أن الضابط الإيراني "خطط لهجمات واختطاف إسرائيليين في الخارج" وأضافت: "كان ناشطا في سوريا ومقربا من قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتيل قبل عامين" وأوضحت أن صياد "المخطط والمسؤول عن محاولات خطف وإغواء إسرائيليين كشفها جهاز الأمن العام، وكذلك محاولات اغتيال إسرائيليين في قبرص وتركيا وكولومبيا كشفها الموساد".

ومن جهتها قالت القناة الإسرئايلية (13) إن صياد خدايي "كان وراء سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية على إسرائيليين في جميع أنحاء العالم. ومن بين أمور أخرى، أرسل منصور رسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في إسطنبول" وكشفت عن أن "رسولي، وهو تاجر مخدرات إيراني، اعتقل واستجوب مؤخراً في إيران، واعترف في استجوابه بأنه تصرف نيابة عن القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، فيلق القدس، بهدف اغتيال عدد من العناصر الغربية في أوروبا".

وأضافت القناة (13): "تم استجوابه من قبل الموساد في منزله على الأراضي الإيرانية، وفي النهاية تقرر إطلاق سراحه وعدم اختطافه. وسُمع رسولي في التسجيل وهو يعترف بأنه تصرف نيابة عن إيران والحرس الثوري" وتابعت: "كان من بين أهدافه أيضا قائد كبير للقوات الأمريكية في ألمانيا، ودبلوماسي إسرائيلي يعمل في قنصلية في تركيا، وصحفي فرنسي".