وزارة الخارجية الفلسطينية تحيل ملف مقتل الصحفية أبو عاقلة على الجنائية الدولية

"قالت المدعية العسكرية إن "مقتل الصحفية حدث مؤسف، والجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتقصي الحقائق

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الإثنين)، أن السلطة الفلسطينية قررت إحالة ملف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب وكالة سوا الإخبارية.

وقال المالكي خلال حديث مع وكالة "الأناضول"، إن الجانب الفلسطيني قام بتوثيق أحداث مقتل أبو عاقلة، وقدم التقرير قبل يومين إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.

من جهة أخرى، أفادت المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر- يروشالمي، صباح اليوم ، أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده للتحقيق في ملابسات الحادث وفهم كيفية إصابة أبو عاقلة. وأضافت المدعية العسكرية أن "مقتل الصحفية حدث مؤسف، والجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتقصي الحقائق المتعلقة بمقتل الصحفية، بحسب النشر في معريف.

وأضافت المدعية "إن أفضل طريقة لمعرفة حيثيات مقتل الصحفية هو إجراء فحص باليستي للرصاصة التي استقرت في رأسها، علمًا أن السلطة الفلسطينية ترفض التعاون بهذا الخصوص."