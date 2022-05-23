لأول مرة منذ 15 عاما: وزير الخارجية التركي يصل الليلة إلى إسرائيل

ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية التركي الحرم القدسي خلال زيارته إلى إسرائيل

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الليلة الى إسرائيل وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، والتي تأتي في ظل تسخين العلاقات بين البلدين، جاء هذا بحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان".

وتهدف زيارة تشاويش أوغلو الى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في شهر آذار/مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمناقشة عودة السفراء في كلا البلدين، تشاويش أوغلو يزور غدا السلطة الفلسطينية وسيجتمع الأربعاء مع مسؤولين إسرائيليين. وذكرت "كان" أن وزير الخارجية التركي يخطط أيضا زيارة الحرم القدسي والمسجد الأقصى بدون حضور إسرائيلي.