مسؤول إسرائيلي أمني رفيع معقبًا على عملية طهران: " النيل من شخصية كهذه يحدث فراغًا يكون من الصعب أحيانًا ملؤه"

"من المحتمل أن نلمس سعيًا واضحًا أكثر من قبل النظام الإيراني للعثور على نقطة ضعف بغية اختراق النظام الأمني"

تطرق رئيس أركان الأمن القومي السابق والباحث في "معهد القدس للاستراتيجية والأمن"، اللواء (احتياط) يعكوف عميدرور، إلى اغتيال أحد رجال الحرس الثوري الإيراني في قلب طهران، في مقابلة مع واينت، اليوم الإثنين، قال خلالها إن "النيل من شخصية كهذه يحدث فراغًا في الطرف المقابل، يكون من الصعب أحيانًا ملؤه. الإيرانيون سيحاولون الرد حيثما أمكنهم ذلك".

واستهدفت عملية الاغتيال الضابط حسن صياد خداياري وهو قائد بارز في قوات الحرس الثوري التي تم إرسالها إلى سوريا. وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد قُتل في وضح النهار خارج منزله على أيدي مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية. وبحسب ما ورد، فقد استهدف بخمس رصاصات وهو في سيارته.

واعتبر الحرس الثوري الاغتيال بأنه "عمل إرهابي" تقف وراءه "عناصر لها علاقة بالغطرسة العالمية" وتستخدم إيران في الغالب هذا المصطلح لوصف الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويوضح واينت أنها ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها مسؤول إيراني في عقر داره. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده برصاصة قرب طهران أثناء تواجده في سيارته، في عمل نسبه الإيرانيون إلى إسرائيل.

وأشار تحليل للكاتبين ريتشارد سبنسر وأنشيل فيفر في صحيفة التايمز البريطانية إلى أن اغتيال فخري زادة هو ذروة مشروع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حسب ما أوردت البي بي سي في موقعها العربي.

وأضاف عميدرور أنه "من المحتمل أن نلمس سعيًا واضحًا أكثر من قبل النظام الإيراني للعثور على نقطة ضعف بغية اختراق النظام الأمني والمس بإسرائيل أو الإسرائيليين". أما بالنسبة للرد الإيراني على تلك العملية فكل شيئ مفتوح، حسبما أكد هذا المسؤول، وأضاف "بالنسبة للإيرانيين، إنه حدث معقد وصعب للغاية لأنه وقع داخل حدودهم. بدأ الناس بالفعل يشعرون بعدم الأمان عندما يعملون ضد دولة إسرائيل، وهذا بالتأكيد، تغيير اتخذ موقعه في قلوب بعض الناس في طهران".