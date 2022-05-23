الشرطة الإسرائيلية تستأنف على قرار محكمة الصلح بخصوص الحرم القدسي

محكمة الصلح نشرت اليوم توضيحا على قرارها مؤكدة أنها لم تتدخل بعمل الشرطة

استأنفت الشرطة الإسرائيلية اليوم على قرار محكمة الصلح في القدس إلغاء إبعاد الفتيان الأربعة الذين انحنوا ورددوا صلاة "شماع يسرائيل" بصوت مرتفع في الحرم القدسي، وقالت الشرطة في بيانها إن تصرفات المشتبهين من الممكن أن تنتهك سلامة الجمهور، خصوصا بالتوقيت الذي وقع فيه هذا، وهو "يوم النكبة". وذكرت الشرطة في بيانها أن اقتباس تصريحات قائد الشرطة، يعكوف شبتاي "ليست ببديل عن السياسة الواضحة والمعلنة للحكومة".

وفي الاستئناف الذي قدمته الشرطة الى المحكمة قدمت وصفا للحدث الذي أعتقل به المشتبهين، وبحسب الشرطة، الأربعة انبطحوا على الأرض وصرخوا "شماع يسرائيل" و"اخجلوا من أنفسكم"، رجال الشرطة الذين رافقوهم خلال الزيارة رفعوهم عن الأرض وقاموا بتوقيفهم.

وبحسب الأدلة في الملف، المشتبهون انبطحوا على الأرض مرة أخرى وهم يفردون أذرعهم وأرجلهم ويهتفون "شماع يسرائيل" بصوت مرتفع. وذكر الاستئناف أيضا ان اثنين منهم لم يستجيبوا لتعليمات رجال الشرطة، والضابط أمسكهما بيدهما وقادهما الى مركز الشرطة القريب.

وفي أعقاب الانتقادات لقرار المحكمة، نشرت محكمة الصلح اليوم القرار الكامل الذي يلغي القيود التي فرضتها الشرطة على النطق بعبارة "شماع يسرائيل" في الحرم القدسي، وشدد في نهايته "لا يمكنني التوقيع على قراري بدون التوضيح بأنه لا يوجد به أي تدخل بعمل الشرطة بفرض القانون العام في الحرم القدسي عموما، ولا أي قرار يتعلق بحرية العبادة في الحرم القدسي".