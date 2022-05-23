الرئيس الايراني حذر بوقت سابق من ان بلاده سترد على عملية الاغتيال معزيا عائلته بوفاته

افادت القناة الإسرائيلية "13" أنه يوجد في إسرائيل استعدادات لرد ايراني محتمل ، ايضا من جانب الممثليات الديبلوماسية الاسرائيلية واليهودية في الخارج، وايضا من جانب إمكانية رد ايراني محتمل في شمالي البلاد، ويشار إلى أنه لم يصدر اي رد اسرائيلي حول الأنباء عن مقتل صياد خوداي.

وذكرت القناة إنه للمفارقة أن من يجب ان ينفذ عملية الانتقام- هو بالضبط من تم اغتياله، وكان من نفذ جميع محاولات العمليات والمحاولات لقتل وخطف إسرائيليين، حالة التأهب في إسرائيل من اي عمل ايراني هي عالية على اي حال، والهدف هو التقدم على ايران- كما كان مع تصفية ضابط الحرس الثوري.

الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي حذر بوقت سابق اليوم إن بلاده سترد على الاغتيال، وعبر عن تعازيه لعائلة الضابط وقال :"هؤلاء الذين هزموا في ساحة المعركة على يدي القوات المدافعة عن المعابد المقدسة للمسلمين الشيعة في سوريا، يعبرون عن إحباطهم من الهجمات من هذا القبيل، بدون أدنى شك بأن الانتقام لدم الشهيد الكبير بالتأكيد قادم".