أمير قطر يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي ويعبر عن استيائه من سياسة "الكيل بمكيالين"

وتطرق بن حمد إلى الحرب الأوكرانية التي طغت أحداثها على كافة الاهتمامات على نحو غير منصف

استغل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منبر دافوس الاقتصادي الإثنين، للتنديد بسياسة الكيل بمكيالين وفق تعبيره من جانب الدول الغربية التي "ركزت جهودها على الحرب الأوكرانية وسط تجاهل النزاعات المنسية التي تستحق نفس الاهتمام" بحسب النشر في يورونيوز.

وقال أمير قطر الذي تواجه بلاده الغنية بالغاز انتقادات حيال مسألة العمال الأجانب وحقوق المثليين، إن "قطر ليست مثالية"، مشدداً في الوقت نفسه على أنها نفذت إصلاحات "بسرعة البرق" منذ منحها شرف استضافة المونديال في العام 2010.

وتطرق بن حمد إلى الحرب الأوكرانية التي طغت أحداثها على كافة الاهتمامات على نحو غير منصف، وفق تصوره، حيث قال "على مدى عقود، عانى الشرق الأوسط من التمييز، في الوقت الذي نطبق فيه سياسة التركيز الدقيق في سبيل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، آمل أن نولي نفس القدر من الاهتمام والجهد لحل جميع النزاعات المنسية أو المتجاهلة، فهي كلها تستحق السلام والأمن والكرامة. المثال الأكثر وضوحا في فلسطين التي ظلت جرحا مفتوحا منذ تأسيس الأمم المتحدة ".

كما تطرق تميم بن حمد أيضا إلى حادثة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين وقال "بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة والصحفيين في أوكرانيا، في القرن الحادي والعشرين، لا ينبغي أن نتسامح مع هذه الاعتداءات ولا يجب أن نقبل بعالم تتعامل فيه الحكومات بمعايير مزدوجة بشأن قيمة الناس أو على أساس دينهم أو منطقتهم أو العرق. نحن نعتبر قيمة كل حياة أوروبية ثمينة مثل أي قيمة حياة كل شخص من منطقتنا".

وكانت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية غير الحكومية قد طلبت الخميس من الاتحاد الدولي دفع تعويضات لا تقلّ عن 440 مليون دولار للعمال المهاجرين الذين "تعرّضوا لسوء المعاملة" في مواقع البناء المرتبطة بمونديال 2022. غير أن آل ثاني اعتبر أن دولاً ومناطق أخرى نظمت بالفعل أحداثاً كبيرة "على الرغم من حقيقة أن كل دولة لديها مشاكلها وتحدياتها الخاصة