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وزير الأمن الإسرائيلي يعرض حلا وسطا بشأن مشروع قانون منح الدراسية للجنود

i24NEWS

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رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.

طالب غانتس من "الائتلاف والمعارضة التصويت لصالح هذا الاقتراح بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

عرض وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس حلا وسطا ليلة الإثنين خلال مناقشات في الكنيست الإسرائيلي حول تمرير مشروع قانون تزويد المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي بمنح دراسية.وطالب من "الائتلاف والمعارضة التصويت لصالح هذا الاقتراح بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

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واضاف غانتس في مقترحه التمويل من 66 في المئة إلى 75 في المئة من تمويل الرسوم الدراسية ، قائلاً إن "جنود الجيش الإسرائيلي لم يكونوا أبدا جزءا من اللعبة السياسية".

وقال غانتس "أنا لست على استعداد للسماح للسياسة بإيذاء الجيش الإسرائيلي".وأضاف: "أعتقد أن كل شخص هنا يجب أن يتوقف، وينظر إلى نفسه ويسأل ، إلى أي مدى ذهبنا؟"

وسوف يمنح الاقتراح منحًا دراسية للجنود المقاتلين والجنود المنفردين - أولئك الذين ليس لديهم عائلة في إسرائيل - والجنود ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأدنى بعد خدمتهم في الجيش..

ولقي مقترح مشروع غانتس معارضة من حزب الليكود ، في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ، الذي يفخر بدعمه وتلقيه الدعم من جنود إسرائيل. وطالب الليكود بأن يغطي القانون 100 في المئة من الرسوم الدراسية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن حزب الليكود اجتمع لمناقشة التسوية.

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