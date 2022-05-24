العراق: قصف صاروخي يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد

مصدر أمني عراقي :"تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار".

أفاد مصر أمني عراقي، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية، الثلاثاء، التي تستخدمها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد، مشيرا إلى إن "محيط القاعدة تعرض لقصف إما بصواريخ أو طائرة مسيرة".

وقال المصدر في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار".

وتقع القاعدة في مجمع المطار، وتعرضت لعدة مرات لهجمات صاروخية، يلقي المسؤولون الأمريكيون دائما فيها باللائمة على فصائل موالية لإيران.

ومنذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أمريكية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.