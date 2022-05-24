ولي العهد السعودي في جولة مرتقبة إلى تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر

حيث سيناقش ولي العهد قضايا إقليمية ودولية ويوقع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة، حسب رويترز

من المقرر أن ينطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة، هي الأولى من نوعها له، إلى عدد من دول الجوار في مقدمتها تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث سيناقش القضايا الإقليمية والدولية ويوقع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، الاثنين.

يذكر أن بن سلمان لم يغادر منطقة الخليح منذ مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد -19 باستثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في اليابان في عام 2019.

وفيما لم يحدد المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا بعد ، لكن وفقا لمصادر نقلتها وكالة الأنباء، فإن هذه الرحلة ينبغي لها أن تتم في أقرب وقت ممكن، في أوائل حزيران/يونيو. وفي الوقت نفسه، كشفت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا ولي العهد ، نقلاً عن مسؤولين أتراك.

وكان الزعيمان قد التقيا في نهاية نيسان/ أبريل الماضي في جدة ، وسط سعي أردوغان تحسين العلاقات، خاصة مع المملكة العربية السعودية، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من قبل مصدري النفط لدعم اقتصاد بلاده.

ووقعت أنقرة والرياض منذ ذلك الحين على مقايضة عملات بقيمة 4.74 مليار دولار في يناير الماضي، مما يمنح الليرة التركية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه. وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية، أبرز مشاهدها ارتفاع التضخم فيها إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 70 في المائة، ما قد يفقد الرئيس التركي وحزبه، شعبيته الأمر الذي ستظهر نتائجه في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ودول الخليج قد تدهورت حد العداء على خلفية دعم أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين التي سعت إلى الوصول إلى سدة الحكم، خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011 لا سيما في مصر.

كما تسعى تركيا أيضًا لإنهاء مقاطعة غير رسمية لبضائعها، مع المملكة العربية السعودية، بعد انخفاض الشحنات إلى المملكة في أواخر عام 2020. فقد بلغت الصادرات التركية، في العام الماضي، ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات تركية رسمية.