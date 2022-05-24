إسرائيل: الكشف عن خلايا لعناصر حماس من سكان القدس الشرقية خططوا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية

تم تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين، تضمنت التآمر لارتكاب القتل العمد والاختطاف من أجل الابتزاز أو التدريب

سمحت المستويات الأمنية الإسرائيلية بالكشف عن اعتقال جهاز الأمن صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من سكان القدس الشرقية الضالعين بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد عدد من الأهداف الإسرائيلية، من بينها عضو الكنيست إيتمار بن غفير، على ما كشف موقع "حدشوت 13".

وكشفت التحقيقات أن هذه الخلية عملت على إثارة الأجواء خلال شهر رمضان، في القدس الشرقية، وفي الحرم القدسي وقامت بنقل أعلام حماس لزعزعة الاستقرار. كما تم العثور على مسيّرة أعدت لغرض تحميلها عبوة ناسفة لاستهداف القطار الخفيف في القدس. وأضاف مسؤولون أن اولئك خططوا ايضًا لخطف جنود وغير ذلك من العمليات.

وتم تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين، تضمنت التآمر لارتكاب القتل العمد والاختطاف من أجل الابتزاز أو التدريب أو التوجيه لأغراض عدائية، والتآمر لارتكاب أعمال عدائية باستخدام مواد متفجرة، وتوفير وسائل لارتكاب جناية أو جنحة، العضوية في منظمة إرهابية، جرائم أسلحة، محاولة الاعتداء على ضابط شرطة في ظروف مشددة وأعمال شغب.

ويوضح موقع "حدشوت 13" أن المعتقلين هم منصور صفدي ومحمد سلايمة وحمزة أبو ناب من سكان القدس الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 19 عامًا. وبحسب لائحة الاتهام، قرر منصور صفدي وصديقه المعروف بنشاطه في صفوف حماس، قبل عدة أشهر، تشكيل خليتين عسكريتين برئاستهما لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.