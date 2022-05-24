واشنطن تطلق مساعي للتوسط بين إسرائيل والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير وسط آمال إسرائيلية بالتطبيع

نجاح هذه المفاوضات قد يمهد الطريق أمام إجراءات تطبيع كبيرة من جانب المملكة العربية السعودية تجاه إسرائيل

تنخرط الإدارة الأمريكية، مؤخرًا، في محاولات غير علنية للتوسط بين إسرائيل والسعودية ومصر للسعي من أجل التوصل إلى تسوية من شأنها إتمام الصفقة بين مصر والسعودية حول نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، على أن تشتمل على تحركات تفضي إلى الخوض في إجراءات التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وفقا لأربعة مصادر أمريكية متداخلة بهذه المسألة، وفق ما كشف موقع واللا.

وبحسب الموقع، فإن نجاح هذه المفاوضات، قد يمهد الطريق أمام إجراءات تطبيع كبيرة من جانب المملكة العربية السعودية تجاه إسرائيل. وعلى الصعيد السياسي، سيعتبر هذا التطور اختراقًا مهمًا وإنجازًا سياسيًا كبيرًا لحكومة بينيت لابيد وحكومة بايدن في الشرق الأوسط.

وكانت مصر قد وقعت في نيسان أبريل 2016 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية. وتتمتع الجزيرتان بموقع استراتيجي لأنها تسيطر على مضيق تيران، وهو الممر البحري لميناء العقبة في الأردن وميناء إيلات في إسرائيل.

وشكل الحصار الذي فرضته مصر على تيران لمنع مرور السفن الإسرائيلية إلى إفريقيا وآسيا أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الأيام الستة عام 1967. مع العلم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عقب مفاوضات غير علنية عن قراره التنازل عن الجزيرتين لصالح السيادة السعودية، غير أن الخطوة تبقى رهينة الموافقة الإسرائيلية، نظرًا لعملية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر التي تنص على أن تكون الجزيرتان منزوعتي السلاح، وأن ترابط في المكان قوة مراقبة دولية تقودها الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن إسرائيل أعطت موافقتها من حيث المبدأ على الصفقة في عام 2017، لم يتم تسوية هذه القضية بالكامل. ولا تزال هناك بعض الثغرات فيما يتعلق بعمل المراقبين الدوليين والالتزامات الإضافية التي كان على السعوديين تقديمها.

وتفيد المصادر أن إدارة بايدن بدأت بعملية التوسط بين بلدان المنطقة،عقب زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2020. وتعلق هذه الإدارة آمالاً كبيرة على فرصة تنظيم قضية الجزر التي ستؤدي بدورها إلى بناء الثقة بين الطرفين وفتح نافذة من الفرص لتوطيد العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

يشار إلى أن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح، والالتزام بحرية الإبحار الكاملة لجميع السفن، لكنها طالبت بإنهاء دور قوة المراقبين الدوليين على الجزر. ووافقت إسرائيل ، التي تركز بشكل خاص على مستقبل أنشطة قوة المراقبة الدولية، على النظر في إنهاء عمل المراقبين في الجزر، لكنها طالبت بترتيب بديل يضمن أن تظل الترتيبات الأمنية قوية بنفس القدر أو لربما أحسن.

ويضيف موقع "واللا" أن إسرائيل من ناحيتها، تريد الحصول على تعويضات مقابل موافقتها على المطالب السعودية بشأن الجزر في شكل تحركات تطبيع سعودية تجاه إسرائيل، أبرزها السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي للسعودية لتيسير الرحلات الجوية إلى الشرق الأقصى.