الجيش الإسرائيلي ينهي عمليته في جنين باعتقال أحد المطلوبين الضالعين بإطلاق النار على الجيش

وتشتبه قوات الأمن الإسرائيلية بأن الطوباسي كان من بين الذين أطلقوا النار على الضابط الإسرائيلي نوعام راز

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، عن انتهاء مهمته في مخيم جنين التي أطلقها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قال فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يطوق منزل أحد المطلوبين، على خلفية اشتباكه مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "دوفدفانيم" (وحدة المستعربين) قد وصلت صباح اليوم الثلاثاء مخيم جنين بهدف اعتقال محمد الطوباسي، المشتبه بإطلاق النار على قوات الأمن، في الأسابيع الأخيرة. وتشتبه قوات الأمن الإسرائيلية بأن الطوباسي كان من بين الذين أطلقوا النار على الضابط الإسرائيلي نوعام راز، ما أدى إلى وفاته، إلى جانب مسلحين فلسطينيين آخرين، في حادثة أطلقت فيها آلاف الرصاصات على المقاتلين.