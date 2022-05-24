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الجيش الإسرائيلي ينهي عمليته في جنين باعتقال أحد المطلوبين الضالعين بإطلاق النار على الجيش

i24news

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جنود إسرائيليون خلال عملية مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية التي جرت في ساعات الليل من 23 مايو إلى 24 مايو 2022.
IDF Spokesperson's Unitجنود إسرائيليون خلال عملية مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية التي جرت في ساعات الليل من 23 مايو إلى 24 مايو 2022.

وتشتبه قوات الأمن الإسرائيلية بأن الطوباسي كان من بين الذين أطلقوا النار على الضابط الإسرائيلي نوعام راز

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، عن انتهاء مهمته في مخيم جنين التي أطلقها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قال فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يطوق منزل أحد المطلوبين، على خلفية اشتباكه مع الجيش الإسرائيلي. 

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وكانت وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "دوفدفانيم" (وحدة المستعربين) قد وصلت صباح اليوم الثلاثاء مخيم جنين بهدف اعتقال محمد الطوباسي، المشتبه بإطلاق النار على قوات الأمن، في الأسابيع الأخيرة. وتشتبه قوات الأمن الإسرائيلية بأن الطوباسي كان من بين الذين أطلقوا النار على الضابط الإسرائيلي نوعام راز، ما أدى إلى وفاته، إلى جانب مسلحين فلسطينيين آخرين، في حادثة أطلقت فيها آلاف الرصاصات على المقاتلين.

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