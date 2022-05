السلطة الفلسطينية تتقدم بطلب إزالة "منظمة التحرير" من قوائم الإرهاب الأمريكية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية برسالة رسمية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب وفق التصنيف الخاص بالكونغرس".

وأعرب حسين الشيخ في تغريدته: "عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعبنا في الوقت الذي تشطب منظمة كاخ الإرهابية عن تلك القوائم".

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت مرارا الإدارات الأمريكية برفع منظمة "التحرير الفلسطينية" من قوائم الإرهاب، حيث صنف الكونغرس الأمريكي المنظمة على قوائم الإرهاب منذ العام 1975.

وتقيم الإدارة الأمريكية علاقات مع منظمة "التحرير الفلسطينية" منذ العام 1993 بموجب تشريع خاص يوقع عليه الرئيس الأمريكي كل 6 أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الخميس المنصرم عن إزالة حركة "كاخ" أو "كهانا حي" من قوائم الإرهاب في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية.

وصنف الكونغرس الأمريكي منظمة "التحرير الفلسطينية" منظمة "إرهابية" بسبب سلسلة من الهجمات التي نفذتها منظمات فلسطينية منضوية تحت لواء المنظمة ضد أهداف إسرائيلية وغربية في سنوات السبعينيات.