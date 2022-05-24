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وزير الخارجية التركي يصل إسرائيل في أول زيارة له بعد 15 عامًا

i24news

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وزير الخارجية التركي مع رئيس المراسيم في وزارة الخارجية عند وصوله مطار بن غوريون، الثلاثاء 24 أيار/مايو 2022
Shlomi Amsalem, GPOوزير الخارجية التركي مع رئيس المراسيم في وزارة الخارجية عند وصوله مطار بن غوريون، الثلاثاء 24 أيار/مايو 2022

ومن المقرر أن يجري الوزير زيارة خاصة للبلدة القديمة في القدس والحرم القدسي

وصل بعد ظهر الثلاثاء وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى مطار بن غوريون في زيارة تكتسب أهمية كبيرة على ضوء أنها تأتي بعد قطيعة دامت 15 عامًا.

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واستُقبل الوزير التركي في مطار بن غوريون من قبل عدد من الشخصيات الدبلوماسية الإسرائيلية يتقدمهم رئيس المراسيم في وزارة الخارجية والمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان إلى جانب المسؤول عن السفارة التركية في إسرائيل. 

وتهدف زيارة تشاويش أوغلو الى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في شهر آذار/مارس الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية التركي اليوم الثلاثاء، لزيارة السلطة الفلسطينية في رام الله. 

ويتضمن برنامج يوم غد الأربعاء زيارة لمتحف ياد فاشيم، يليه لقاء مع وزير الخارجية يائير لابيد، تتخلله تصريحات لوسائل الإعلام. 

هذا ومن المقرر أن يجري الوزير زيارة خاصة للبلدة القديمة في القدس والحرم القدسي. 

وسيحضر الوزير التركي حدثًا اقتصاديًا في مدينة تل أبيب، يلتقي من خلاله مع منظمة المغتربين الأتراك في إسرائيل، على أن يغادر بعدها عائدًا إلى بلاده.

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