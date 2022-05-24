إيران تشيع عقيد بالحرس الثوري وتتوعد بالانتقام

حسين سلامي “رد إيران على أي تهديد أو تحرك سيكون قاسيا. لكننا سنحدد متى وكيف سيكون الرد وفي أي ظروف. سننتقم "

أقامت إيران جنازة اليوم الثلاثاء في وسط العاصمة طهران لعقيد الحرس الثوري حسن صياد خدايي، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي حشودا تحيط بشاحنة تحمل نعش خدايي ملفوفا بالعلم الإيراني وتحيط به الورود. وحمل المشيعون صور خدايي الذي قتل في وضح النار أمام منزله في وسط طهران الأحد الماضي.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي للصحفيين “رد إيران على أي تهديد أو تحرك سيكون قاسيا. لكننا سنحدد متى وكيف سيكون الرد وفي أي ظروف. سننتقم حتما من أعدائنا”، مضيفا “ليس هناك شك أن الدعم المستتر والعلني… من الولايات المتحدة يلعب دورا مهما في زيادة جرأة الأعداء” في إشارة لإسرائيل، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي نفس السياق، تلقي إيران بمسؤولية مثل تلك الهجمات على إسرائيل. وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن دعم الولايات المتحدة يجعل إسرائيل أكثر جرأة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس،أمس الإثنين، قد توعد بـ"الثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي، مشيرا إلى أن "العقيد اغتيل على يد إرهابيين وأن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة" مؤكدا أن "الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة".

ومن جانب آخر، ذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري اعتقل أفرادا من شبكة من “الخارجين عن القانون" زعم أنه تم تجنيدهم من قبل "المخابرات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات تخريب وهجمات في إيران".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التعليق على الأحداث التي وقعت في طهران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خدايي الذي قتل بالرصاص على يد مهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية وتعهد قائده بالانتقام لمقتله، كان يقود وحدة من فيلق القدس، التي تنفذ عمليات بالخارج للحرس الثوري، مهمتها التخطيط لهجمات على إسرائيليين في الخارج.