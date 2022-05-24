منظمو مسيرة الأعلام: سيتم تحديد عدد المشاركين بالمسيرة الذين سيمرون من باب العامود

وقال المنظمون إن هذا يرتبط بالطلبات الأمنية المرتبطة بالحدث وعدد المشاركين في حائط المبكى

نشر منظمو مسيرة الأعلام الاتفاق المخطط له للحدث، وأشاروا إلى أنه على ضوء الطلبات الأمنية وفي أعقاب كارثة ميرون- عدد المشاركين في الحدث داخل ’حائط المبكى’ـ، سيتم تحديده. وذكروا "في أعقاب القيود حول كمية الأشخاص في حائط المبكى فإن 8000 سيسيرون إلى حائط المبكي عن طريق باب العامود و8000 آلاف آخرين عن طريق باب الخليل. في حين أن عشرات آلاف الباقين سيشاركون برقصة جماهيرية بالأعلام بالقرب من باب الخليل".

وأضاف المنظمون بحسب النشر في القناة "13" إنه :"من منطلق المسؤولية على سلامة المشاركين وأمنهم، أقرت تغييرات للتأكد من عودتهم بسلام، بما يتناسب مع طلبات الشرطة بالموضوع". وهذا يعني أن 16 ألف شخص سيسمح لهم بالدخول الى ساحة حائط المبكى في نهاية المسيرة، والباقين يمكنهم قضاء الوقت بالقرب من باب الخليل.

وبسبب القيود، قرر منظمو الحدث من جمعية "عام كالبيه" بتحويل الرقصات في ساحة "الكينغ جورج" والمسيرة الى مركز الحدث. حيث أن كل من لن يتاح له الدخول الى حائط المبكى سيواصلون الرقص بالأعلام بصورة جماهيرية بالقرب من أسوار البلدة القديمة وسيتمكنون من الدخول على مراحل الى ساحة حائط المبكى بحسب حجم الحشد.

ويشار إلى أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف أجرى الأسبوع الماضي نقاشا لتقييم الأوضاع تمحور حول مسيرة الأعلام، والذي شارك فيه القائد العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي وقائد منطقة القدس. في نهاية النقاش وافق بار ليف على توصية الشرطة إجراء مسيرة الأعلام وفقا للاتفاق الذي كان طيلة السنوات السابقة وستمر المسيرة من باب العامود.