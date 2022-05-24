وزير خارجية تركيا يؤكد من رام الله دعم بلاده "للقضية الفلسطينية"

ووقع خلال الزيارة في رام الله تسعة من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو الذي يزور اليوم رام الله على أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية وستواصل الوقوف "إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم لإقامة دولة مستقلة".

في المؤتمر الصحافي الذي نظم في رام الله بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعث الوزير التركي رسالة تهدئة للقيادة الفلسطينية وقال إن "دعم تركيا للفلسطينيين هي قضية منفصلة تماما عن العلاقات مع إسرائيل".

كما أشار إلى أن سياسة تركيا تجاه الفلسطينيين لن تتغير وأنه يجب مواصلة المحادثة من أجل تخفيف التوتر "والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تركيا تحمل العلم عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

وترأس الرئيس التركي وفدا وصل اليوم رام الله، واجتمع مع وزير الخارجية الفلسطيني وفي وقت لاحق سيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ووقعت تسعة اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة بين أنقرة ورام الله، بينها التجارة الخارجية، البنية التحتية، التربية والتعليم. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "الاتفاقيات ستساعد بتطوير العلاقات وتقويتها، تحدثنا عن مضاعفة التجارة وتطرقنا الى تطوير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية بما يشمل منطقة صناعية في جنين".

وفي وقت سابق اجتمعت اللجنة التركية-الفلسطينية المشتركة، والتي تضم ممثلين من كلا الطرفين لمناقشة دفع خطوات تعتمد على تقوية العلاقات بين الجانبين. وهذه هي المرة الثانية التي تجتمع بها اللجنة. حيث عقدت اجتماعها الأخير في تركيا عام 2010. ومن المتوقع أن يجتمع الوزير التركي مع القيادة الإسرائيلية وسيزور الحرم القدسي.