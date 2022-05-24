إسرائيل: تلبية لطلب الموحدة، تحوبل 740 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية

وكانت هذه الميزانيات تأخرت بسبب البيروقراطية التي تعاني منها الوزارات المختلفة

بعد أسبوعين من إعلان رئيس القائمة الموحدة منصور عباس أن حزبه سيعود إلى الائتلاف الحكومي بعد تجميد عضوية الحزب في أعقاب الأحداث في المسجد الأقصى، صادقت لجنة المالية اليوم على تحويل 740 مليون شاقل التي تم التعهد بها للقائمة الموحدة في إطار الخطة الخماسية للمجتمع العربي.

ووفقا لبيان صادر عن الحزب يتضح أنه سيتم تمرير 400 مليون شاقل لتطوير البنية التحتية، التخطيط والبناء في المجتمع العربي، 200 مليون شاقل للسلطات المحلية العربية، 90 مليون شاقل سيتم تحويلها إلى برامج مكافحة الفقر والعنف في البلدات العربية، و50 مليون شاقل سيتم تحويلها الى تطوير "برامج أبحاث علمية ودعم للشبيبة". كما صادقت لجنة المالية أمس ايضا على تحويل 75.5 مليون شاقل إضافية لتعجيل المصادقة على أنشطة التخطيط والبناء في البلدات العربية.

الميزانيات التي تم تحويلها كانت عالقة على مدار أشهر طويلة بسبب سلم الأولويات والبيروقراطية في الوزارات المختلفة. ويشار إلى أن الخطة الخماسية الجديدة لتطوير المجتمع العربي والخطة لمكافحة الجريمة التي خصص لها 30 مليار شاقل، وتتضمن الخطة حلولا في مجال الصحة، الرفاه، العالم الثالث، الزراعة وغيرها. وأقامت الحكومة طواقم مهنية خاصة ستعمل على موضوع التشغيل، الهايتك والسلطات المحلية، ولأول مرة هناك استجابة ايضا لاحتياجات السكان العرب في المدن المختلطة.