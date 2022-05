وزير الخارجية الأمريكي السابق والسفير السابق في إسرائيل يقومان بتصوير فيلم وثائقي عن الكتاب المقدس في إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو والسفير السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان، أن فيلمهم الوثائيقي يقدم قصصًا من الكتاب المقدس وهو فيلم مخصص للمشاهدين المسيحيين واليهود، بهدف أن يفهموا أن العديد من القيم التي يفتخرون بها اليوم تأتي من الكتاب المقدس.

وأضافا حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مشاهدين الفيلم سيكتشفون من خلاله الأماكن التي يُعتقد أن قصصًا توراتية حدثت فيها كالأماكن التي بكت فيها روث وحلم جاكوب، حسب لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال السفير السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن"الموضوع من الفيلم هو التثقيف، في كل مكان على طول الطريق، شرحنا ما حدث - أي شيء منذ ولادة يسوع حتى دفن راحيل على جانب الطريق ". مشيرا إلى أن "الفيلم الوثائقي يبدأ في الناصرة وينتهي في بئر السبع".

وأوضح فريدمان أن "الفيلم الوثائقي ليس سياسياً ولا يتعمق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مؤكدا أنه "لن تسمع أي شيء في الفيلم الوثائقي عن الدولتين أو دولة واحدة."