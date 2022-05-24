تقرير: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمفاوضات سرية تديرها واشنطن بين إسرائيل والسعودية ومصر

مسؤولون قالوا إن الاتصالات مع السعودية كانت حساسة وسرية للغاية بسبب المخاوف من كشفها

أفاد موقع "والا" الإخباري أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في إطار المحاولة للتوصل الى تفاهمات لتسوية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وسيتم العمل ايضا على دفع خطوات التطبيع من جانب المملكة العربية السعودية تجاه إسرائيل، ويأتي هذا في إطار مفاوضات سرية تديرها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بين إسرائيل، السعودية ومصر.

وتعتبر السعودية دولة هامة سعى عدد من رؤساء الحكومة الإسرائيليين لدفع التطبيع معها، لكونها الدولة الإسلامية الأهم، ويحمل نجاح خطوات التطبيع مع السعودية، حتى لو كانت متواضعة وتدريجية رسالة هامة للعالم والمنطقة. حيث ستشجع قادة عرب ومسلمين من أندونيسيا وحتى موريتانيا، وسيشعرون أنه يوجد لديهم روح داعمة للتقدم بأنفسهم للتطبيع مع إسرائيل.

وذكر التقرير أنه خلال الأيام الأخيرة أجريت عدة مباحثات بين مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بينيت ومسؤولين في البيت الأبيض لتنسيق خطوات ورسائل للتأكد من أن المفاوضات ستتواصل أيضا بعد الكشف عنها بصورة علنية.

مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون قالوا إن الاتصالات مع السعودية كانت حساسة وسرية للغاية-خصوصا بسبب المخاوف السعودية من الانتقادات الداخلية والانتقادات من جانب ايران ومسؤولين معادين للسعودية في العالم العربي.

وذكر التقرير أن البيت الأبيض يريد التوصل الى صفقة تشمل حزمة كبيرة مع السعودية تدعم مجددا مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأيضا لصالح الاقتصاد الأمريكي، وفي مركز هذه الصفقة يتمركز النفط السعودي.