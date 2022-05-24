وزير الخارجية السعودي: "أيدينا ممدودة لإيران تم إحراز بعض التقدم ولكن ليس بشكل كاف"

"أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة".

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، أنه "تم إحراز بعض التقدم مع إيران ولكن ليس بشكل كاف" مضيفا أنه "على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي".

وأكد وزير الخارجية السعودي، "أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة".

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إنه "تم إحراز بعض التقدم مع إيران ولكن ليس بشكل كاف، مضيفا: "أيدينا ممدودة إلى إيران"، مشيرا إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط وضمان أمن الطاقة"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، على "ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية للأمام داعيا إلى "إجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة"، فيما أكد وزير الخارجية الأردني على أن "السلام حل استراتيجي للأزمة الفلسطينية وللمنطقة أجمع".

وحول الانتخابات اللبنانية، قال فيصل بن فرحان، "انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك".

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022» في سويسرا، أنه على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، مضيفاً أن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".