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تقرير: الجيش الإسرائيلي جاهز للتصعيد في يوم القدس، ومصر وقطر تتواسط

i24news

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مسيرة الأعلام عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، 15 يونيو ، 2021
Olivier Fitoussi/Flash90مسيرة الأعلام عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، 15 يونيو ، 2021

التهديدات التي اطلقتها حماس والجهاد بسبب مسيرة الاعلام الاحد يمكن ان تؤدي الى تصعيد

على خلفية تهديدات حماس والجهاد الإسلامي التوجه إلى التصعيد الأمني إن مرت مسيرة الأعلام في القدس الأحد المقبل من باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس، أفادت القناة الاسرائيلية "13" بأن إسرائيل بعثت مؤخرا رسالة إلى حماس عن طريق الوسيط القطري والاستخبارات المصرية بأن وجهتها ليست للتصعيد. حاليا، الجيش الإسرائيلي جاهز لوقوع إطلاق قذائف في يوم القدس مع منظومات القبة الحديدية وخططا هجومية. 

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الرسالة التي بعثتها إسرائيل بأن المسار لم يتغير عن السنوات القادمة، وإن قامت حماس بإطلاق القذائف تجاه إسرائيل أو أن تسمح للفصائل الأصغر في القطاع- فإن إسرائيل جاهزة على ضرب غزة، التقديرات في الجيش الإسرائيلي أنه في حال مر مسيرة الأعلام بدون إصابات نسبية، من الممكن أن لا يتوصل الأطراف إلى تصعيد. 

وفي وقت سابق نشر منظمو مسيرة الأعلام المسار المخطط له للحدث، مشيرين إلى أنه على ضوء الطلبات الأمنية بعد كارثة جبل ميرون- عدد المشاركين في الحدث في ’حائط المبكى" سيكون محدودا.  

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