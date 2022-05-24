تقرير: قياديين سوريين طلبوا من الرئاسة السورية توقيف تأشيرات الدخول للبلاد في وجه شخصيات إيرانية

تابعت الصحيفة في تقريرها، أن الرئاسة السورية نقلت الطلب إلى السلطات الإيرانية التي لم ترد عليها حتى اللحظة

أكدت صحيفة إيلاف السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عربية رفيعة المستوى، أن قياديين سوريين طلبوا من مكتب الرئاسة السوري بأن يتم توقيف إصدار تأشيرات الدخول للبلاد عبر مطار دمشق الدولي في وجه شخصيات إرانية ضالعة في نقل الأسلحة.

وأضافت الصحيفة، أن أحد هذه الشخصيات هو بهنام شهرياري وهو ضابط في فيلق القدس الإيراني والمسؤول عن تنسيق نقل الأسلحة والمعدات لحزب الله والجماعات الإيرانية داخل سوريا"، مشيرة إلى أن "شهرياري ضرب عرض الحائط كل التوجهات بشأن تحييد مطار دمشق الدولي وعدم استغلال المنشآت المدنية الحيوية السورية".

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن الرئاسة السورية نقلت الطلب إلى السلطات الإيرانية التي لم ترد عليها حتى اللحظة

وأردفت الصحيفة، أن "القصف الأخير المنسوب لإسرائيل في محيط مطار دمشق الدولي جاء بالتزامن مع وصول بهنام شهرياري إلى سوريا لتنسيق نقل أسلحة متطورة عبر المطار، متسائلة إن كانت إسرائيل استهدفته شخصياً في هذا القصف أم لا".

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم بصواريخ منسوب لإسرائيل في جنوب دمشق.

وتشير المعلومات الى ازدياد تأثير إيران في سوريا بعد انسحاب القوات الروسية التي تنتقل للقتال في أوكرانيا