ما هي المواضيع التي على جدول أعمال تطوير العلاقات بين إسرائيل وتركيا؟

التقرير ينقل عن مسؤولين قولهم بأن زيارة اوغلو هي هامه بحد ذاتها

أفاد موقع "واينت" الاخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو إلى اسرائيل والتي ستنشغل بشكل أساسي بتطوير العلاقات بين البلدين، لن تنتهي ببيان رسمي حول عودة السفراء للبلدين كما هو متوقع ، رغم ذلك شدد مسؤول إسرائيلي على أن إهمية الزيارة هي بالزيارة نفسها، لافتا إلى أن الحديث يدور عن "تطبيع حذر" على حد تعبيره.

تشاويش اوغلو الذي وصل اليوم الى إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية تركي منذ 15 عاما، تم استقباله بصورة رسمية في مطار بن غوريون، وبعدها انطلق مباشرة إلى رام الله، واجتمع هناك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي وسيجتمع غدا مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد.

وقال مسؤولون اسرائيليون إنه حتى تثبت إسرائيل وجود تغيير حقيقي بالسياسة التركية بعد الخطوات العديدة التي قامت بها مؤخرا "قررنا أنه من المناسب أن يتم إعطاء فرصة لذلك". مؤشرات الرغبة التركية لاستئناف العلاقات مع إسرائيل يمكن رؤيتها من خلال رفع معارضتها لانضمام إسرائيل إلى حلف الناتو، وبالتعامل مع إسرائيل في الساحات الدولية.

وبحسب الموقع فإن العلاقات مع تركيا من الممكن أن تستأنف بسرعة نسبية، لكن في إسرائيل يريدون أن تكون عملية تدريجية حتى لا تنقلب الأمور، وفي مركز الزيارة إسرائيل معنية ببناء خارطة طريق لتطوير العلاقات في مجالات اقتصادية ومجالات أخرى، وفي المقابل إجراء محادثة حول مواضيع ذات أهمية متبادلة بالنسبة لإسرائيل وتركيا.

وستكون في صدارة جدول الأعمال تصريحات اردوغان السابقة ودعمه لخطابات ومحاولات تصعيد حماس، في هذا الجانب طرأ اعتدال معين من جانب أردوغان. في إسرائيل يجدون علاقة بين وجود حماس في تركيا والتقدم بالعلاقات وعودة السفراء.

ايضا الموضوع الفلسطيني عموما هو على رأس الأولويات بكل ما يتعلق بتطوير العلاقات مع تركيا، في إسرائيل يعتقدون أن على الأتراك اتخاذ قرار اين يريدون وضع الخلافات بالموضوع الفلسطيني. في مكان لا يتيح تطوير علاقات مع إسرائيل أو في مكان يمكنه ذلك.

موضوع اتفاقيات الطيران هو أحد المواضيع على جدول الاعمال، حيث تريد إسرائيل التوصل الى اتفاقيات تسمح للشركات الإسرائيلية الهبوط في تركيا والتوصل لتفاهمات بمواضيع الأمن، حيث أعاق هذا هبوط طائرات إسرائيلية في تركيا. ومن المواضيع الأخرى الموضوع الايراني، العلاقات بين إسرائيل واليونان حيث ستوضح اسرائيل ان تطوير العلاقات مع تركيا لا يتناقض مع تطوير علاقاتها مع اليونان وقبرص، ايضا التعاون في موضوع الطاقة حيث تسعى تركيا للتقدم بموضوع انبوب الغاز بين تركيا وإسرائيل.