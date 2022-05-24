تقرير: بايدن يقرر إبقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الارهابية

يقول التقرير ان هذا يأتي استجابه للضغوطات التي مارستها اسرائيل خلال الاشهر الاخيرة

الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم قراره بأن الحرس الثوري الايراني لن يخرج من قائمة المنظمات الارهابية، ونقل موقع "بولتكان" عن مسؤولين غربيين بأن القرار اتخذ الشهر الماضي وتم تبليغه الى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية، الحديث يدور عن انجاز بالنسبة لإسرائيل التي ضغطت على الأمريكيين أن لا يسمحوا بذلك في إطار مفاوضات حول الاتفاق النووي.

خلال المحادثة مع بينيت، بايدن ورئيس الحكومة تناقشا حول خريطة التهديدات التي تصل من ايران ومن أذرعها في الشرق الاوسط، وفورا بعد المكالمة نشر بينيت بيانا بأنه يثق بالرئيس الأمريكي يأنه لن يسمح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية.

القرار بإدخال التنظيم الى القائمة اتخذ في الولايات المتحدة عام 2019 كجزء من المحاولة لممارسة ضغوطات قصوى على ايران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. في إطار المفاوضات التي استأنفت الامكانية لازالة المنظمة من القائمة، وإسرائيل كانت الصوت الأبرز لتحقيق هذا المطلب.

على مدار الأشهر الأخيرة اجتمع رئيس الحكومة بينيت، وزير الخارجية لابيد ووزير الأمن غانتس مع نظرائهم في الولايات المتحدة حول الموضوع، وأصروا عدم التنازل أمام ايرن. في حين ايران وضعت بالفعل المطلب اخراج الحرس الثوري من القائمة على انه "شرط للصفقة". وتم بالفعل دراسة الأمر، لكن الضغوطات الإسرائيلية نججت ،والقرار تغير كما ورد أعلاه في التقرير.