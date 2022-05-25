الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني واصابة العشرات خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحيين فلسطينيين عند مدخل قبر يوسف

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الشاب غيث رفيق يامين لقي مصرعه متأثراً بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شاب يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس بالضفة الغربية، بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش عند مدخل قبر يوسف عند وصول الزوار اليهودلإقامة طقوس دينية في المكان.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الشاب غيث رفيق يامين لقي مصرعه متأثراً بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه ونقل إلى مستشفى رفيديا حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن موته".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس إن "أطقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية"، مضيفا في بيان أن "الأطقم تعاملت أيضاً مع 19 إصابة بالرصاص المطاطي و67 حالة اختناق بالغاز".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مئات الفلسطينيين ألقو الحجارة والقنابل الحارقة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار على مشتبه بهم بعد أن ألقوا زجاجة حارقة.

ويُسمح للزوار اليهود عمومًا فقط بزيارة قبر يوسف مرة واحدة في الشهر في ظل إجراءات أمنية مشددة. وخلال هذه الزيارات، قام الفلسطينيون بانتظام بإلقاء الحجارة على القوات واعتدوا عليها بشكل متكرر بزجاجات المولوتوف وإطلاق النار.

واعلن الجيش الاسرائيلي، الشهر الماضي، أن يهوديين اسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف هاسيديك، أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وكان المجلس الإقليمي السامرة تحت حماية القوات الإسرائيلية، قد بدأ الشهر الماضي أعمال الترميم في قبر النبي يوسف بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بحضور فرقة يهودا والسامرة.