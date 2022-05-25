مسؤولون إسرائيليون: الولايات المتحدة والغرب بعيدون عن رفع أيديهم عن الاتفاق النووي

وأفاد تقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم قراره بأن الحرس الثوري لن يخرج من قائمة المنظمات الارهابية

بعد القرار الأمريكي بعدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات المؤيدة للإرهاب،ورغم حقيقة أن المباحثات النووية لا تتقدم وايران تواصل التقدم ببرنامجها النووي- قال مسؤلون إسرائيليون اليوم لهيئة البث الرسمية "كان" أن الولايات المتحدة والغرب بعيدون في هذه المرحلة من "رفع الأيدي" والإعلان أنه لا يوجد جدوى من المباحثات ومضاعفة الضغوطات على ايران بطرق أخرى.

وقال مسؤول إسرائيلي :"إنهم موجودون حاليا بالمرحلة الأولى من مراحل الحداد الخمسة، مرحلة ’الإنكار والعزلة’ بأن هذا لا يمكن أن يحدث" وأضاف أن إسرائيل لديها خيبة من هذه الحقيقة ويرغبون بأن تقوم الولايات المتحدة بممارسة ضغوطات على ايران، حتى تتوقف عن الاندفاع نحو البرنامج النووي.

في المقابل، رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب رام بن باراك إنه :"يوجد الكثير جدا من المميزات بالصفقة، لكن يوجد عيوب أيضا، ونحن بحاجة إلى دراسة ما هو الأفضل في أي وقت" وبرأيه "كنت اؤيد الصفقة السابقة وانا اعتقد بأن انسحاب ترامب كان خطأ فاذحا".

الليلة افاد موقع "بوليتكان" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حسم قراره بأن الحرس الثوري الايراني لن يخرج من قائمة المنظمات الارهابية، ونقل الموقع عن مسؤولين غربيين بأن القرار اتخذ الشهر الماضي وتم تبليغه الى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية، الحديث يدور عن انجاز بالنسبة لإسرائيل التي ضغطت على الأمريكيين أن لا يسمحوا بذلك في إطار مفاوضات حول الاتفاق النووي.