تقرير : إسرائيل تخطط لإلغاء ﺗداﺑﯾر اﻟﻌزل واﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ للمصابين

تأتي هذه الخطوات، بعد إلغاء واجب وضع الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة في إسرائيل

أفاد موقع "ريشيت بيت" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه في حالة ما تم استمرار معدل الإصابة بفيروس كورونا واستقرار الوضع في البلاد على هذا الحال، فستكون إمكانية إلغاء ﺗداﺑﯾر اﻟﻌزل و اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ للمصابين.

وأضاف الموقع، أنه "عقب انخفاض موجة أوميكرون، توقف برنامج حماية المدرسة، والذي بموجبه كان الطلاب يخضعون لاختبارات بشكل منتظم"، مؤكدة أن "هذه القرارات تضاف إلى سلسلة من تخفيف القيود كان آخرها إعلان الوزارة بإلغاء العزل للأشخاص الذين يتشاركون منزل مريض مصاب".

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان"، مساء أمس الثلاثاء، أن دراسة مصلية أولى أجراها صندوق التأمين الصحي كلاليت كشفت أن 96 في المئة من الأشخاص الذين تم اختبارهم لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا، وذلك إما عن طريق اللقاح أو عن طريق المرض .

وكان وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن قراره بعدم ضرورة الاستمرار بوضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية، وهو قرر اتخذه بالتشاور مع المدير العام لمكتبه، البروفيسور نحمان آش، و د. الروعي برايس، والبروفيسور سلمان الزرقاء.

وتأتي هذه الخطوات، بعد إلغاء واجب وضع الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة في إسرائيل.