رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي يرحبان بقرار الإبقاء على الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

أشار بينيت، إلى أن هذا هو قرار صائب وأخلاقي وعادل اتخذه الرئيس بايدن الذي أطلعني عليه خلال مكالمتنا الأخيرة"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بقرار الإدارة الأمريكية بابقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال نفتالي بينيت إني "أرحب بقرار الإدارة الأمريكية وعلى رأسها صديقي الرئيس جو بايدن بابقاء الحرس الثوري في المكان المناسب له وهو قائمة التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لدولة إسرائيل وهو يهتم بأمنها وبتحصين قوتها".

وأضاف بينيت، "لقد أوضحنا خلال الأشهر الأخيرة موقفنا من هذا الموضوع بشكل لا لبس فيه, مفاده أن الحرس الثوري يشكل أكبر تنظيم إرهابي في العالم فهو متورط في توجيه وتنفيذ عمليات إرهابية قاتلة وفي زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار بينيت، إلى أن هذا هو قرار صائب وأخلاقي وعادل اتخذه الرئيس بايدن الذي أطلعني عليه خلال مكالمتنا الأخيرة وأهنئه على ذلك".

ومن جانبه، قام رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالتقدم بالشكر إلى الإدارة الأمريكية على قرارها الأخير.

وقال يائير لابيد، إن "ذلك يعبر عن التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الشرق الاوسط امتدادا لدفع اتفاقيات ابراهيم الى الامام".

ومن إحدى القضايا المتبقية في المفاوضات التي استمرت لأشهر بهدف إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 هي شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في أبريل/ نيسان 2019.