لابيد واوغلو يتفقان على العمل للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية السفر لتركيا

جاء هذا خلال الاجتماع بينهما اليوم حيث يزور وزير الخارجية التركي إسرائيل بأول زيارة منذ 15 عاما

اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو، في مكتبه واتفق الجانبان على استئناف المحادثات بهدف السماح لشركات الطيران الإسرائيلية السفر الى تركيا، واستئناف نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وقال لابيد بتصريح إعلامي :"اتفقنا على استئناف نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة، وبدء العمل على اتفاق طيران جديد بين بلدينا" وأضاف"لن نتظاهر بأن العلاقات بيننا لم تشهد تقلبات، وفي نفس الوقت عرفنا دائما العودة للحديث عن التعاون".

وأضاف لابيد:"شعوب مع تاريخ طويل يعرفون دائما إغلاق فصول وفتح صفحة جديدة، وهذا ما نقوم به اليوم" وتابع "في أعقاب اتفاقيات ابراهيم خلق في الشرق الأوسط محور قوة أمام الإرهاب، وأمام المحاولات لزعزعة الإستقرار".

وتطرق لابيد في كلمته أيضا الى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص الحرس الثوري الايراني وقال "أريد استغلال الفرصة للشكر من هنا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية توني بلينكن على القرار بإبقاء الحرس الثوري الايراني في قائمة المنظمات الإرهابية المعرضة لعقوبات".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إنه سيكون سعيدا لرؤية شركات إسرائيلية تسافر إلى المدن التركية المختلفة:"اتفقنا أنه رغم الفجوات بيينا يجب إجراء حوار بين البلدين، هذا سيساعدنا أيضا بالعمل على حل الخلافات, في شهر رمضان نجحنا بفضل العلاقة الجديدة التي طرأت بالمساعدة على تهدئة الوضع".

زيارة أوغلو إلى إسرائيل تعتبر أول زيارة لوزير خارجية تركي منذ 15 عاما إلى إسرائيل، والتي تأتي في ظل المحاولة لتسخين العلاقات بين البلدين، وتهدف الى دفع العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس هرتسوغ الى تركيا واجتماعه مع الرئيس أردوغان في آذار/مارس الماضي.