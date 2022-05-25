الجيش الإسرائيلي يرفض تقرير قناة "سي إن إن" والذي يتهمه باغتيال شيرين أبو عاقلة

أعرب الجيش الإسرائيلي، عن استنكاره للتقرير مؤكدا أنه “لا أساس له من الصحة

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين والتي توفيت في جنين في 11 مايو/أيار.، مشيرة إلى أن " أن تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها".

وأفادت الصحيفة في تقريرها، الشبكة أن "الأدلة التي جمعناها تشير إلى أن شيرين أبو عاقلة قد استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية"، مضيفة أن تحقيق الشبكة توصل إلى "عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها".

ومن جانبه، أعرب الجيش الإسرائيلي، عن رفضه للتقرير مؤكدا أن الادعاءات “لا أساس له من الصحة”

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، في تصريح له لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "القوات الإسرائيلية لم تستهدف أبو عقلة عمداً"، وأكد المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "لن يستهدف الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال مدنيًا ، خاصةً العامل الصحفي".

ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي مقتل أبو عقلة عن طريق الخطأ بنيران إسرائيلية ، لكنه قال إن المسلحين الفلسطينيين ربما يكونون متورطين ويقول الجيش إنهم لا يستطيعون تحديد أي شيء لأن الفلسطينيين يرفضون تسليم الرصاصة التي قتلتها لفحصها من قبل الطب الشرعي.

وكانت قناة الجزيرة قد أعلنت عن مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة (51 عاما) خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين وذلك خلال تغطيتها الأحداث، حيث أصيبت برأسها بصورة حرجة أدت لاحقا الى وفاتها، كما أصيب صحافي آخر برصاصة في ظهره ووصفت حالته بالمتوسطة.