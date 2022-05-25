إسرائيل /نائب بيهدوت هتوراة: الليكود يجري مفاوضات مع احزب بالائتلاف لاقامة حكومة

النائب من يهدوت هتوراة إنه اطلع على الموضوع من خلال حديثه مع مسؤولين بارزين في الليكود

كشف عضو الكنيست اوري مكليف (حزب يهدوت هتوراة المتدين) خلال مقابلة مع موقع "واينت" اليوم إنه من خلال محادثات مع مسؤولين في الليكود، تجري خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع أحزاب في داخل الائتلاف لإقامة حكومة بديلة برئاسته.

وكشف مكليف :"أنا لا يمكنني القول إن وافق نتنياهو أو رفض الاستمرار بها" وأضاف :"أنا أعرف أمرا واحدا، بأنه نتنياهو نفسه قال أنه لن يعيق إقامة حكومة أخرى، هو أيضا وافق على التبادل، لكن حول مسألة من يبدأ ومن يكفل تحقيق هذا- لا يوجد تفاهمات".

ولم ينكر حزب الليكود إجراء مثل هذه الاتصالات- لكن شدد على أنه لا يوجد توافق على اتفافية تبادل على رئاسة الحكومة "البديل الوحيد هو حكومة قومية قوية برئاسة نتنياهو تستبدل حكومة الضعف والرشاوى لبينيت ولابيد". جاء هذا في ردهم للموقع.

وأشار مكليف إلى أنه غير متأكد بأن نتنياهو لا يوافق على التبادل :"هذه فقط تصريحات للمحيطين فيه، لم نسمع هذا منه. أنا تحدثت مع مسؤولين وشخصيات مركزية في الليكود والذين يديرون مفاوضات- وهم يؤكدون وجود مفاوضات".