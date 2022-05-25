الولايات المتحدة تدرج شبكة تهريب نفط لفيلق القدس الإيراني وحزب الله بقوائم الإرهاب

"الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني"

أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، "تصنيف شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله ضمن المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن"الشبكة تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب اللهوتم إدراجها على قوائم الإرهاب".

وأضاف بيان الخارجية أن "الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والتي سهلت بيع نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح كل من الفيلق وحزب الله اللبناني"

وأكد البيان أن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في الحصول على عائدات من النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.