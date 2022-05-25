وزير الخارجية التركي يزور الأقصى بدون حراسة إسرائيلية

زار وزير الخارجية التركي اليوم المسجد الأقصى المبارك برفقة وفد من دائرة الأوقاف الإسرائيلية بالقدس دون حراسة

زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء المسجد الأقصى المبارك برفقة وفد من دائرة الأوقاف الإسرائيلية في القدس، دون حراسة إسرائيلية، نزولاً عند رغبته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتأتي زيارة الوزير التركي إلى المسجد الأقصى في إطار زيارته لإسرائيل، التي تأتي لأول مرة بعد 15 عامًا. وقبل الزيارة، التقى الضيف التركي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد واتفقا على فتح فصل جيد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية التركي في تصريح للإعلام الإسرائيلي أنه سيكون سعيدا لرؤية شركات إسرائيلية تسافر إلى المدن التركية المختلفة:"اتفقنا أنه رغم الفجوات بيينا يجب إجراء حوار بين البلدين، هذا سيساعدنا أيضا بالعمل على حل الخلافات, في شهر رمضان نجحنا بفضل العلاقة الجديدة التي طرأت بالمساعدة على تهدئة الوضع".

يشار إلى أن تشاويش أوغلو زار أمس الثلاثاء رام الله، وصرح من هناك "أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية وستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم لإقامة دولة مستقلة".