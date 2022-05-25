المبعوث الأمريكي إلى إيران: لن نسمح لطهران امتلاك سلاح نووي

قال روبرت مالي إن بلاده "مستعدة للرد على أي تصعيد إيراني" مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق،

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي" مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للرد على "أي تصعيد إيراني" مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق، وأوضح أن فرص إحياء الاتفاق النووي"ضعيفة في أحسن الأحوال".

وتابع أن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران وأنها "مستعدة لمواصلة فرض عقوباتنا وتشديدها، والرد بقوة على أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين".

وقال مالي في شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونجرس، "ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي توقفت في مارس آذار.

وفي الفترة الأخيرة، انتقد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، وقالوا إن عليها عمل المزيد لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ولا سيما إلى الصين.

ومنذ الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، لم تتوقف طهران عن انتهاك التزاماتها الدولية، وتخصيب اليورانيوم بشكل أكبر من المتفق عليه تارة، وتدعيم منشآتها النووية بأجهزة طرد مركزي تارة أخرى.