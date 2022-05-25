وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية تحل بالرباط لتوقيع اتفاق تكنولوجي "تاريخي" بين البلدين

سيشمل"الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية، وإدارة المياه وتحليتها، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة..|

ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء، أوريت فركش هكوهين، من المرتقب أن تحل اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، لتوقيع "اتفاق تكنولوجي تاريخي هام" بين البلدين الأول من نوعه مع المغرب.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق ستوقعه أوريت فركش هكوهين ونظيرها المغربي، وزير التعليم العالي والبحث العملي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وسيشمل التعاون في العديد من المجالات، من بينها "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية، وإدارة المياه وتحليتها، ومحاربة التصحر وتقنيات معالجة الأغذية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية، والمدن الذكية وصناعة السيارات، إضافة إلى تكنولوجيا البيانات والفضاء والعلوم الإنسانية مجالات أخرى متعلقة بالبيئة والمجتمع"

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وأشار الموقع إلى أنه بعد توقيع هذا الاتفاق المرتقب بين إسرائيل والمغرب، سيتم تشكيل فريق مشترك من الخبراء من إسرائيل والمغرب، من أجل تطبيق الاتفاقية التكنولوجية وإخراجها إلى الوجود لتعزيز التعاون بين البلدين.

وسيكون توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع ختام أشغال منتدى "المغرب – إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار" الذي انطلقت فعاليته بالدار البيضاء الإثنين المنصرم، ويمتد على مدى ثلاثة أيام، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة.

وقد جرى خلال افتتاح المنتدى التوقيع على 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين، وكذا من أجل توحيد الهيئات الحكومية بين إسرائيل والمغرب.

ويهدف هذا المنتدى، إلى أن يشكل حدثا فريدا يجمع بين القادة المغاربة والإسرائيليين، من القطاعيْن الخاص والعمومي، حول موضوع الابتكار التكنولوجي في مجالات الصناعة الغذائية والماء والخدمات اللوجستيكية والطاقة والتنمية المستدامة.