وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية تحل بالرباط لتوقيع اتفاق تكنولوجي "تاريخي" بين البلدين

ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء، أوريت فركش هكوهين، من المرتقب أن تحل اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، لتوقيع "اتفاق تكنولوجي تاريخي هام" بين البلدين الأول من نوعه مع المغرب.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق ستوقعه أوريت فركش هكوهين ونظيرها المغربي، وزير التعليم العالي والبحث العملي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وسيشمل التعاون في العديد من المجالات، من بينها "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية، وإدارة المياه وتحليتها، ومحاربة التصحر وتقنيات معالجة الأغذية، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية، والمدن الذكية وصناعة السيارات، إضافة إلى تكنولوجيا البيانات والفضاء والعلوم الإنسانية مجالات أخرى متعلقة بالبيئة والمجتمع"