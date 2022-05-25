الرئيس الإسرائيلي معقبًا على تقرير الـ CNN: "لا تعتمدوا الحقائق الكاذبة"

"في السابق شهدنا العديد من الحالات التي تعرضنا فيها للاتهامات، لكن التحقيقات كشفت بعد ذلك الحقيقة

قال رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس معقبًا على موت مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت أثناء اشتباك بين الفلسطينيين في مخيم جنين وقوات الأمن الإسرائيلية "لا تعتمدوا الحقائق الكاذبة".

وأوضح هرتسوغ، في تلميح إلى تقرير نشره موقع الـ CNN اليوم الأربعاء، وجّه من خلاله اتهامًا للجيش الإسرائيلي، باستهداف الصحفية، بناء على أدلة جمعتها الشبكة الأمريكية، أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك لتقصي حقيقة ما جرى في الحادي عشر من أيار الجاري، لكن السلطة رفضت الطلب الإسرائيلي".

وأضاف الرئيس "في السابق شهدنا العديد من الحالات التي تعرضنا فيها للاتهامات، لكن التحقيقات كشفت بعد ذلك الحقيقة التي دحضت كافة الحقائق الكاذبة التي أدانت إسرائيل. لذلك لا تعتمدوا الحقائق الكاذبة. وادرسوا الحقائق جيدًا".