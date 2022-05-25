طهران تستدعي القائم بالأعمال اليوناني بعد احتجاز أثينا سفينة تجارية تحمل العلم الإيراني

اعتبر البحرية الإيرانية أن "توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة"،

أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال اليوناني احتجاجا على احتجاز أثينا سفينة تجارية تحمل العلم الإيراني، مؤكدا على أن "ضبط سفينة الشحن التي تحمل علم إيران هو مثال على القرصنة الدولية ومسؤولية هذا العمل تقع على عاتق الحكومة اليونانية".

ونقل البيان عن رئيس دائرة البحر الأبيض المتوسط في الخارجية الايرانية قوله إن "إيران لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بتعهداتها الدولية في مجال الملاحة البحرية".

ومن جهته أعلن القائم بأعمال السفارة اليونانية خلال هذا الاستدعاء أنه "سينقل على الفور احتجاج واستياء حكومة إيران إلى حكومة بلاده". واشار إلى أن "الناقلة تحمل اسم لانا وترفع العلم الروسي أوقفت في جزيرة كريستوس في أبريل/ نيسان الماضي، وسمحت لمحكمة في العاصمة أثينا بالاستيلاء عليها الأسبوع الماضي".

ومن جانبها قالت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية في بيان لها، إن اليونان احتجزت سفينة تجارية ترفع علم إيران وتصادر حمولتها وتعتقل طاقمها"، مضيفة أن "ما قامت به اليونان تنفيذا لطلب أمريكي دون مراعاة القانون الدولي"واعتبر البحرية الإيرانية أن "توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة"، مشيرة إلى أنه "يتوجب على أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية".

وأوضحت أن "السفينة الإيرانية كانت قد لجأت الى السواحل اليونانية بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرضها لخلل فني، لكن السلطات اليونانية قامت بضبط السفينة بتنسيق مع الولايات المتحدة".

وتابع البيان أن "توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة، ويتوجب على أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية".

والأربعاء، قالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، الأربعاء، إن السلطات اليونانية وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ضبطت ناقلة روسية تحمل نفطاً إيرانيا في اليونان.

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