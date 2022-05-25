رئيس الوزراء الإسرائيلي: هناك وثائق تؤكد "خداع إيران الممنهج" لوكالة الطاقة الذرية

"خطة الخداع التي تتبعها إيران ضد الوكالة، والتي تم التخطيط لها بناءً على الوثائق التي سرقتها إيران من الأخيرة"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، مساء اليوم الأربعاء، عن وجود "وثائق تدل على قيام إيران بأنشطة نووية محظورة ومتواصلة" وأن موقفه "جاء بعد الكشف عن الخداع الممنهج الذي تمارسه إيران، على مدار آخر عقدين، ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكر البيان، أن "خطة الخداع التي تتبعها إيران ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم التخطيط لها بناءً على الوثائق التي سرقتها إيران من الأخيرة، هي بمثابة نداء صحوة للعالم".وتابع أن هذه الخطوة "دليل آخر على المحاولات الإيرانية الرامية إلى إحراز تقدم في طريقها لامتلاك السلاح النووي".

وذكر بينيت أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبارة عن هيئة مهنية تعمل باعتبارها كلب الحراسة" الدولي في مجال الأسلحة النووية.وأضاف "أرحب بإصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، على عدم إغلاق الملفات المفتوحة لغاية يومنا هذا فكان لذلك سبب مبرر".

ومضى قائلا "إضافة إلى الغش والخداع، تدل الوثائق على قيام إيران بأنشطة نووية محظورة ومتواصلة تثير قضايا جديدة تتطلب التحري والتحقيق فيها".وقال بينيت: "إزاء ما آلت إليه الأمور، لقد حان الوقت لكي ينقل مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضحة إلى إيران مفادها - كفى!".

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إن الفترة الحالية تشهد منعطفا شديد الصعوبة مع إيران.وأضاف جروسي: "ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص القضايا العالقة".

ومن المنتظر أن يقدم جروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من يونيو/ حزيران الوشيط.