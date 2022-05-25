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تقرير : إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها وراء مقتل الضابط الإيراني صياد خدايي

i24NEWS

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الآلاف يحضرون جنازة تكريم عقيد في الحرس الثوري صياد خدي ، في طهران ، إيران في 24 مايو 2022.
ATTA KENARE / AFPالآلاف يحضرون جنازة تكريم عقيد في الحرس الثوري صياد خدي ، في طهران ، إيران في 24 مايو 2022.

كان العقيد على صلة بعدة عمليات نفذت ضد إسرائيليين في آسيا وأوروبا وأفريقيا عام 2012.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباراتي قوله، مساء اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها كانت وراء مقتل العقيد الإيراني صياد خدايي"

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وكان العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراتي صياد حدايي قد قتل ، الأحد المنصرم في طهران، حيث ألقت طهران "باللوم على إسرائيل في مقتله."

وكان العقيد على صلة بعدة عمليات نفذت ضد إسرائيليين في آسيا وأوروبا وأفريقيا عام 2012.

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