تقرير : إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها وراء مقتل الضابط الإيراني صياد خدايي

كان العقيد على صلة بعدة عمليات نفذت ضد إسرائيليين في آسيا وأوروبا وأفريقيا عام 2012.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباراتي قوله، مساء اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها كانت وراء مقتل العقيد الإيراني صياد خدايي"

وكان العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراتي صياد حدايي قد قتل ، الأحد المنصرم في طهران، حيث ألقت طهران "باللوم على إسرائيل في مقتله."

وكان العقيد على صلة بعدة عمليات نفذت ضد إسرائيليين في آسيا وأوروبا وأفريقيا عام 2012.