الجيش الاسرائيلي يوسع نشر المنظومات الدفاعية استعدادا ليوم القدس الأحد

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها في إسرائيل ، وتمنع موظفيها وعائلاتها دخول البلدة القديمة الأحد

أفادت الهيئة الرسمية "كان" بأن هناك مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة تجاه مدينة القدس، وأن هناك استعدادات لذلك حيث قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع نشر المنظومات الدفاعية الجوية (القبة الحديدية)، كما أفادت أن الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من محاولات فلسطينيين للمساس بالمشاركين في المسيرة، التحصن داخل الحرم القدسي ومحاولة الاعتداء على المصلين في حائط المبكي من ساحة الحرم القدسي.

ونشرت السفارة الأمريكية أمس تحذيرا للمواطنين الأمريكيين الذين يتواجدون في إسرائيل، بسبب التوترات الأمنية في القدس، حيث حظر على الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم زيارة البلدة القديمة في القدس الأحد بسبب مسيرة الأعلام، كما حظرت عليهم الدخول الى البلدة القديمة بعد حلول الظلام حتى يوم الإثنين وأيضا في أيام الجمعة.

ويشار إلى قائد حزب الله، حسن نصر الله بعث مساء الأربعاء تهديدا لإسرائيل قبيل مسيرة الأعلام وقال في كلمته بمناسبة مرور عام على خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وقال :"يجب على الحكومة في إسرائيل أن تعلم أن أي ضرر يلحق بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة سيفجر المنطقة كلها". وأضاف "بعد عدة أيام من المتوقع أن تجري عدة أحداث في المنطقة من الممكن أن تؤدي إلى انفجار كبير. هذا تحد لكل الشعوب العربية والإسلامية".

وتستعد الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة وستعمل على نشر ثلاث من شرطة حرس الحدود استعدادا ليوم "القدس" الأحد، وبالتشديد على مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تمر من باب العامود ومن الحي الإسلامي. الشرطة الإسرائيلية تستعد لعدة سيناريوهات في القدس بما يشمل الاستعداد لتفريق المسيرة بصورة آمنة إن حدث إطلاق صواريخ في القدس، كما سيعمل 3000 شرطي لتأمين الأحداث في دوائر مختلفة.