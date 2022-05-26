تقرير: توتر بين إسرائيل وتركيا بسبب تدريب عسكري إسرائيلي في قبرص

هذا التمرين العسكري الكبير في قبرص يجري في إطار التدريب الضخم "مركبات النار"

إفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن توترا طرأ في الأيام الأخيرة بين إسرائيل وتركيا، حول التدريب العسكري الذي يخطط الجيش الإسرائيلي لإجراءه خلال الأيام القادمة في قبرص، حيث ستجري الفرقة 98 بالجيش الاسرائيلي في إطار التدريب الضخم "مركبات النار"، تمرينا واسعا على الأراضي القبرصية، يشمل استخدام عدد كبير جدا من الطائرات، وتواجد قوات الكوماندوز.

وذكرت كان إنه في إطار الاستعدادات للتدريب، طُلِبَ من إسرائيل تقديم توضيحات للأتراك، الذي شعروا بقلق إزاء أهمية التدريب الواسع في الجزيرة الجارة، هذه ليست المرة الأولى التي تجري بها قوات الجيش الإسرائيلي تدريبا على الأراضي القبرصية، لكن مع التقارب المتجدد مع الأتراك- في إسرائيل رغبوا بتوضيح الحساسية التي نشأت، ولذلك بعثوا رسائل حول الموضوع للمسؤولين الكبار في تركيا، بأن الحديث يدور عن تدريب عسكري، ولا يوجد للأمر أي معنى آخر.

واجتمع امس وزير الخارجية يائير لابيد مع نظيره التركي في مكتبه بمدينة القدس، وتحدث الجانبان حول الحاجة لتوثيق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنهما لم يعلنا عن إعادة السفارات في كلا البلدين . وقال لابيد "نحن نحاول إغلاق صفحة وفتح صفحة جديدة، لن نتظاهر أن العلاقات لم تشهد تقلبات، نتوقع أن نشهد تقدما، ليس فقط بالعلاقات بين البلدين، إنما أيضا بالعلاقات الاقتصادية".